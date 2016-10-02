歴史的発見から現代まで　指宿で橋牟礼川遺跡１００年展

(2016 10/02 22:20)

指宿市の国指定史跡橋牟礼川遺跡発見から１００年を記念した企画展が１日、同市の時遊館ＣＯＣＣＯはしむれで始まった。遺跡発見のきっかけを作った地元の少年や調査に携わった研究者たちと考古学の系譜を紹介し、日本史を変えた遺跡の１世紀をたどる。１１月２３日まで。観覧無料。指宿市十二町にある橋牟礼川遺跡は、縄文時代後期から平安時代までの重層遺跡。１９１６（大正５）年、指宿出身の旧制志布志中学校の生徒が散策中に同じ場所で弥生式土器と縄文式土器の破片を見つけた。その発見が同中の教師を通じて京都帝国大学の研究者に伝えられ、本格的な発掘調査につながった。火山灰層を挟み上層に弥生式土器、下層に縄文式土器が出土したことから初めて縄文時代が弥生時代より古いと証明され、２４年に国指定史跡となった。月曜、１０月２６日休館。同館＝0993(23)5100。