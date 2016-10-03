種子島舞台の小説発刊 モデルの南種子・茎南小児童大喜び
(2016 10/03 20:25)
隔月刊誌「ＳＦマガジン」で２０１５年２月号から連載。今夏に春夏編、秋冬編の２冊で単行本化された。世界一美しい宇宙港がある自然豊かな多根島の多根南小学校の遊学生が、さまざまなハードルを乗り越えて成長する姿を生き生きと描く。
遊学生は、南種子町で１年間過ごす山村留学の「宇宙留学」がモチーフ。川端さんは取材で同町に何度も足を運び、１３年３月には茎南小で児童と交流していた。
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