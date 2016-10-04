南日本文化賞決まる 特別賞の下野氏ら４個人と１団体
(2016 10/04 06:30)
学術、芸術、社会活動など各分野で郷土の発展に貢献した個人、団体を顕彰する第６７回南日本文化賞（南日本新聞社主催）が３日、４個人１団体に決まった。
個人は芸術部門に西健吉氏（７５）＝画家・二科会理事、学術部門に山下欣一氏（８７）＝民俗学研究者・鹿児島国際大学名誉教授、医療福祉部門に馬場昌範氏（６１）＝鹿児島大学大学院医歯学総合研究科長（教授）。団体は社会教育部門に鹿児島童話会（鹿児島市、伊集院治子会長）。特別賞に下野竜也氏（４６）＝読売日本交響楽団首席客演指揮者・上野学園大学教授＝を選んだ。
個人は芸術部門に西健吉氏（７５）＝画家・二科会理事、学術部門に山下欣一氏（８７）＝民俗学研究者・鹿児島国際大学名誉教授、医療福祉部門に馬場昌範氏（６１）＝鹿児島大学大学院医歯学総合研究科長（教授）。団体は社会教育部門に鹿児島童話会（鹿児島市、伊集院治子会長）。特別賞に下野竜也氏（４６）＝読売日本交響楽団首席客演指揮者・上野学園大学教授＝を選んだ。
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