本土最南端の有人駅復活 ＪＲ山川駅が窓口営業再開
(2016 10/04 00:15)
市によると、同駅の２０１５年度の１日平均乗降客は３７５人。ＪＲ九州は経営健全化のため、３月２６日から無人化した。指宿市は地元利用者だけでなく観光客にとっても重要な拠点と判断し、同社から駅の簡易委託を受けた。ボランティアで清掃してきた地元の有志女性らが担い手として名乗りを上げ、平日の午前７～９時と午後４～６時に、窓口営業や清掃などの簡易業務を担う。
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