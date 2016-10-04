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本土最南端の有人駅復活　ＪＲ山川駅が窓口営業再開

(2016 10/04 00:15)
窓口業務を再開し、「日本最南端の有人駅」の看板も半年ぶりに復活＝３日午前１０時５０分、指宿市のＪＲ山川駅
　ＪＲ指宿枕崎線の山川駅が「日本最南端の有人駅」として復活－。指宿市は３日、無人化されていた同駅で、窓口営業を再開した。切符販売や改札などの業務を、地元の女性グループに委託。メンバー３人が、窓口や改札で利用者を笑顔で出迎えた。
　市によると、同駅の２０１５年度の１日平均乗降客は３７５人。ＪＲ九州は経営健全化のため、３月２６日から無人化した。指宿市は地元利用者だけでなく観光客にとっても重要な拠点と判断し、同社から駅の簡易委託を受けた。ボランティアで清掃してきた地元の有志女性らが担い手として名乗りを上げ、平日の午前７～９時と午後４～６時に、窓口営業や清掃などの簡易業務を担う。
 
（記事全文は４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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