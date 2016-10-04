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台風１８号　東シナ海を北上

奄美南部、昼ごろ強風域抜ける見込み
(2016 10/04 11:09)
　猛烈な台風１８号は４日午前、奄美南部を風速１５メートル以上の強風域に巻き込みながら、東シナ海を時速２０キロで北に進んだ。同日午後から５日午前にかけ、鹿児島県本土の西海上を長崎県対馬市方面に向かって北上し、奄美南部は４日昼ごろまでに強風域を抜ける見込み。
　鹿児島地方気象台によると、４日午前１０時現在、台風の中心気圧は９１５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は５５メートル。半径９０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域となっている。強風や大雨、うねりを伴う高波に注意を呼び掛けている。
 
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