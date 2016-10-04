奄美全域が強風域に
(2016 10/04 14:30)
猛烈な台風１８号は４日、東シナ海を北上し、正午ごろ奄美地方全域が風速１５メートル以上の強風域に入った。４日夕、薩摩地方と種子・屋久地方も強風域に入る恐れがある。鹿児島地方気象台は、うねりを伴う高波への警戒と、強風や局地的な大雨に注意を呼び掛けている。
気象台によると、台風１８号は４日午後１時現在、奄美大島の西海上を時速２５キロで北上した。中心気圧は９１５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は５５メートル。半径９０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域となっている。
気象台によると、台風１８号は４日午後１時現在、奄美大島の西海上を時速２５キロで北上した。中心気圧は９１５ヘクトパスカル。中心付近の最大風速は５５メートル。半径９０キロ以内が風速２５メートル以上の暴風域となっている。
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