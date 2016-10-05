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奄美、来春国立公園に　自然遺産登録へ前進

(2016 10/05 06:30)
　「奄美・琉球」の世界自然遺産登録の前提となる奄美群島の国立公園指定について、山本公一環境相は４日の閣議後の記者会見で、来年春ごろを目指す方針を示した。
　山本環境相は早ければ今週中に国立公園の原案を公表し、パブリックコメント（意見公募）を実施することも明らかにした。奄美大島、徳之島、喜界島、沖永良部島、与論島の陸海域が公園区域に含まれる見通し。
 
（記事全文は５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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