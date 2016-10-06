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ラグビー成年男子　鹿児島準優勝　岩手国体

(2016 10/06 01:00)
４４年ぶりの国体出場で準優勝したラグビー成年男子の鹿児島＝５日、岩手県釜石市球技場
　第７１回国民体育大会「２０１６希望郷いわて国体」は５日、岩手県各地であり、１９７２年鹿児島国体以来４４年ぶりに国体出場を果たしたラグビー成年男子（７人制）の鹿児島が準優勝に輝いた。
　決勝は愛媛と対戦。前半は１４－１４の同点で折り返したが、後半に突き放されて２６－３５で敗れた。
 
（記事全文は６日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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