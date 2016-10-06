鹿屋市鉄道記念館が改装　国鉄ＯＢ監修

(2016 10/06 20:00)

旧国鉄大隅線を紹介する鹿屋市共栄町の市鉄道記念館が、内容を充実させて改装オープンした。新たな愛称は「鹿屋驛（えき）」。国鉄ＯＢも監修役として携わり、切符や保線機材、ディーゼルカー、写真など４００点を分かりやすく展示している。改装オープンの式典が９月３０日に開かれ、サポーターや市職員らが出席した。元国鉄職員で保線業務に携わっていた上迫英一さん（７９）＝同市高須＝は「大隅半島を鉄道が走り、生活に密着していたことを若い人にも知ってほしい」と、来館を呼び掛けている。入場無料。午前９時〜午後４時半。月曜定休（祝日の場合は翌日）。同館＝０９９４（４０）００７８。