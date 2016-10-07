台風被害で野菜高値　影響は家計や給食に直撃

(2016 10/07 13:00)

８月に北海道や東北地方を中心に相次いで大きな被害を与えた台風の影響で、全国的に野菜の価格が高騰している。鹿児島県内でもニンジンを中心に高値が続き、学校給食などにも影響が出ている。鹿児島市中央卸売市場青果市場によると、台風被害の大きかった北海道や青森産の野菜が品薄となり、９月は高値で取引された。鹿児島中央青果の池田学常務は「今は産地が移行する端境期にも当たり、数量が安定しない。１０月中旬以降、地場物が安定して出荷されるようになれば価格は落ち着くだろう」と予想している。