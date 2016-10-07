奄美国立公園計画案を公表　世界遺産候補１万３０００ヘクタール

(2016 10/07 06:30)

「奄美・琉球」（鹿児島、沖縄県）の世界自然遺産登録に向け、環境省は６日、奄美大島や徳之島など奄美群島５島の１２市町村の陸・海域計７万５３９３ヘクタールを国立公園に指定する計画案を明らかにした。名称は「奄美群島国立公園（仮称）」で、来春にも指定する。このうち国内最大規模の亜熱帯照葉樹林が広がり、アマミノクロウサギなどの希少生物が生息する奄美大島と徳之島の計約１万３０００ヘクタールを中心に世界遺産の候補地となる見通し。同省によると、奄美群島国立公園の面積は、奄美大島（加計呂麻島、請島、与路島を含む）、徳之島、喜界島、沖永良部島、与論島の陸域４万２２９４ヘクタールと、海域３万３０９９ヘクタール。世界遺産候補地については、規制が厳しい「特別保護地区」「第１種特別地域」のうち、奄美大島の約１万１０００ヘクタールと徳之島の約２４００ヘクタールを軸に、科学委員会に諮る。