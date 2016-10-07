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鹿県議会、小林氏の副知事起用に同意

(2016 10/07 12:37)
　鹿児島県議会は７日の９月定例会最終本会議で、副知事に厚生労働省参事官の小林洋子氏（５０）を起用する人事に同意した。女性副知事は県政初。１５日付で辞める総務省出身の佐々木浩副知事（５５）と交代する。
 
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