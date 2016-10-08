「華の５０歳」奮闘 母校運動会に３３０人 阿久根市
(2016 10/08 20:00)
１９５１（昭和２６）年に阿久根小学校で始まり６６回目。１４０周年の同校には、７８年度卒業生１９８人のうち１１９人が集まった。同市赤瀬川の実行委員長洲崎和彦さんが「諦めず精いっぱい走りきる」とあいさつ。恩師らが見守る中、５クラス対抗リレーで在校生チームも交えて競った。
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