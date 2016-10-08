「華の５０歳」奮闘　母校運動会に３３０人　阿久根市

(2016 10/08 20:00)

５０歳を迎えた卒業生が母校の小学校運動会に参加する阿久根市恒例の「華の５０歳組」が２日、市内各校であった。県内外から帰省した懐かしい顔ぶれと健脚を競い、生き生きとした表情を見せた。１９５１（昭和２６）年に阿久根小学校で始まり６６回目。１４０周年の同校には、７８年度卒業生１９８人のうち１１９人が集まった。同市赤瀬川の実行委員長洲崎和彦さんが「諦めず精いっぱい走りきる」とあいさつ。恩師らが見守る中、５クラス対抗リレーで在校生チームも交えて競った。