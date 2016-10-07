放課後デイ施設の障害児、ファッションショーで羽化　いちき串木野

(2016 10/07 22:00)

いちき串木野市の放課後等デイサービス事業所「きっずスペースｉ」に通う子どもたち９人が１０日、東京で開かれる障害者らのためのファッションショー「バリコレ２０１６」に出演する。大舞台で見せるパフォーマンスの練習に励んでいる。ＮＨＫ・Ｅテレの情報番組「バリバラ」の企画で、今年が２回目。リオパラリンピックに出場したアスリートら約５０人がモデルを務める。番組の出演団体募集に、施設長の伊東紀子さん（５５）が考案した衣装のデザインを応募。９団体の一つに選ばれた。衣装は、敷地内の作業所の利用者やスタッフらが約２カ月がかりで仕上げた。伊東さんは「子どもたちがゆっくり成長していく様子を温かく見守ってほしい」と話す。