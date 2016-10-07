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放課後デイ施設の障害児、ファッションショーで羽化　いちき串木野

(2016 10/07 22:00)
柔らかな素材や大きなフードが特徴の上着＝６日、いちき串木野市生福
　いちき串木野市の放課後等デイサービス事業所「きっずスペースｉ」に通う子どもたち９人が１０日、東京で開かれる障害者らのためのファッションショー「バリコレ２０１６」に出演する。大舞台で見せるパフォーマンスの練習に励んでいる。
　ＮＨＫ・Ｅテレの情報番組「バリバラ」の企画で、今年が２回目。リオパラリンピックに出場したアスリートら約５０人がモデルを務める。
　番組の出演団体募集に、施設長の伊東紀子さん（５５）が考案した衣装のデザインを応募。９団体の一つに選ばれた。衣装は、敷地内の作業所の利用者やスタッフらが約２カ月がかりで仕上げた。
上着を広げ、好きなキャラクターなどを飾った内ポケットを見せる練習に励む子どもたち＝６日、いちき串木野市生福
伊東さんは「子どもたちがゆっくり成長していく様子を温かく見守ってほしい」と話す。
 
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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