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大隅の国道に大隅さん祝福看板

(2016 10/08 06:30)
大隅良典さんのノーベル賞を祝う曽於市大隅の住民
　曽於市大隅の国道２６９号沿いに、ノーベル医学生理学賞の受賞が決まった大隅良典さん（７１）を祝う看板が７日、登場した。祝福とともに「がんばろう大隅半島！」と書かれている。
　大隅さんは福岡市出身だが、地元と共通する名前に縁を感じた看板製作業柴勝昭さん（７２）と、友人の東江光次さん（７４）が立てた。３枚構成、合わせて高さ約２メートル、幅最大７メートルもある。
　人類の進歩に寄与する功績に、年齢が近い２人は「自分たちは地域に貢献しよう」と発奮。「台風被害が大きかった大隅半島。栄誉にあやかって元気に」と、大隅にまつわる明るい話題を喜んでいる。
 
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