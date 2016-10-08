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初の女性副知事に小林氏　１６日就任　鹿児島県議会が同意

(2016 10/08 00:33)
鹿児島県副知事人事の同意を受け、議場であいさつする小林洋子氏＝７日、県議会
　鹿児島県議会は７日の９月定例会最終本会議で、三反園訓知事の「女性副知事登用」の公約に基づき追加提案された、厚生労働省参事官（労働政策担当参事官室長併任）の小林洋子氏（５０）を副知事に起用する人事に同意した。女性副知事は県政初。小林氏は副知事２人のうち総務省出身の佐々木浩氏（５５）と交代し、１６日付で就任する。任期４年。
　小林氏の人事同意案には最大会派・自民党県議団が４日、「佐々木副知事には交代する理由がない」などとして三反園知事に提案の先送りを申し入れた。しかし、同団によると、７日の本会議前に三反園知事から説明不足などへの謝罪があり、団総会で賛成を決めた。
 
（記事全文は８日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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