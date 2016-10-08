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「みごちふくれ」味わって　霧島高の特産品菓子第２弾完成

(2016 10/08 22:30)
完成したふくれ菓子「みごちふくれ」を教職員に振る舞う生徒＝霧島市牧園の霧島高校
　霧島市牧園の霧島高校の生徒が霧島茶やサツマイモ、黒糖といった霧島や鹿児島の特産品を使った菓子製作に取り組み、見事なふくれ菓子を意味する名前を付けた「みごちふくれ」を完成させた。地元の食品加工グループとの共同開発。１５日、鹿児島市のＪＲ鹿児島中央駅である霧島市の観光ＰＲイベントで初めて販売する。
　県内外から訪れる観光客に向け、郷土菓子で鹿児島の魅力をＰＲしようと、総合学科生活科学系列の３年生８人が取り組んだ。県の新事業「魅力発信人材育成プラン」の一環で、同校の商品開発は２０１３年の霧島茶を使った菓子「ビスコッティ」に続き第２弾。
特産品を使って完成させたふくれ菓子「みごちふくれ」＝霧島市牧園の霧島高校
　５月ごろから開発に取り掛かり、生徒たちが商品やレシピを考案。試作を繰り返し、地元の食品加工「もんぺおばさん」（大平篤代会長）が改善点などをアドバイスした。抹茶ホワイトチョコ、ざらめ黒糖、スイートポテト、トマトの４種で、お土産用としてカップケーキ状に仕立てた。
 
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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