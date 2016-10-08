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南日本音楽コンクール、予選始まる　鹿児島市・みなみホール

(2016 10/08 20:35)
練習の成果を披露する弦楽部門の出場者＝８日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホール
　第６５回南日本音楽コンクール（南日本新聞社主催、鹿児島信用金庫特別協賛、南日本新聞開発センター協賛、霧島国際音楽祭協力）の予選は８日、鹿児島市の南日本新聞会館みなみホールで始まった。１０日まである。
　初日は弦楽、作曲部門の審査があった。弦楽は公開審査が行われ、小学生から大学・一般まで２３人が出場し、本選進出を目指して課題曲や自由曲に挑戦した。作曲は５人の譜面審査が行われた。
　９日はピアノ（午前９時半）、打楽器（午後２時）と声楽（午後３時）、１０日は木管（午前９時半）と金管（午後２時半）の審査がある。いずれも入場無料。
 
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