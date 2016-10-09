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宝塚トップスター・北翔海莉さんが自顕流練習　鹿児島市

(2016 10/09 06:30)
稽古に励む北翔海莉さん（中央）＝８日、鹿児島市の共研幼稚園
　宝塚歌劇団星組トップスターの北翔海莉（ほくしょう・かいり）さんが８日、さよなら公演「桜華に舞え」の役作りのため鹿児島市を訪れ、野太刀自顕流研修会共研舎道場（共研幼稚園）で稽古に励んだ。
　「人斬り」と呼ばれていた薩摩藩士・桐野利秋を演じるために入門。「ヤァー」と横木に向かって木刀を振り下ろす姿は気合満点。姿勢や腕の角度などの指導を真剣なまなざしで聞き、道場の１０人と共に汗を流した。
 
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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