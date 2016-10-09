宝塚トップスター・北翔海莉さんが自顕流練習　鹿児島市

(2016 10/09 06:30)

宝塚歌劇団星組トップスターの北翔海莉（ほくしょう・かいり）さんが８日、さよなら公演「桜華に舞え」の役作りのため鹿児島市を訪れ、野太刀自顕流研修会共研舎道場（共研幼稚園）で稽古に励んだ。「人斬り」と呼ばれていた薩摩藩士・桐野利秋を演じるために入門。「ヤァー」と横木に向かって木刀を振り下ろす姿は気合満点。姿勢や腕の角度などの指導を真剣なまなざしで聞き、道場の１０人と共に汗を流した。