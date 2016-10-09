TOP ＞ 鹿児島のニュース > スポーツ ＞ 国体

いわて国体　弓道少年男子遠的、レスリング・田中と榊Ｖ

(2016 10/09 00:30)
弓道少年男子遠的で優勝した鹿児島。（左から）楠木僚、永田颯樹、原口和樹の３選手
　第７１回国民体育大会「２０１６希望郷いわて国体」は８日、岩手県内各地であり、鹿児島県勢は弓道少年男子遠的（永田颯樹、楠木僚、原口和樹）、レスリング成年男子フリースタイル１２５キロ級の田中哲矢（自衛隊）、少年同６０キロ級の榊大夢（鹿屋中央高）がそれぞれ優勝した。
　県勢の優勝は、今大会４種目になった。
レスリングで優勝した成年フリースタイル１２５級の田中哲矢（自衛隊、左）と少年同６０キロ級の榊大夢（鹿屋中央高）＝岩手県宮古市民総合体育館
 
（結果詳細は９日付南日本新聞でご覧になれます）

特集「2016いわて国体」
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
【GirlsAward】総勢120名のモデルが集結　3万1000人が熱狂したガルアワ閉幕
【GirlsAward】トリンドル玲奈、ブレないガーリースタイル
片瀬那奈『ラストコップ』2話にゲスト出演　京極とイイ感じに？
敦士『めちゃイケ』で妻の第1子妊娠を発表　「ずっと黙っていたのですが…」
NY行きのピース綾部、又吉の快挙に刺激「ビッグになるまで帰って来ません」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.