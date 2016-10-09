いわて国体　弓道少年男子遠的、レスリング・田中と榊Ｖ

(2016 10/09 00:30)

第７１回国民体育大会「２０１６希望郷いわて国体」は８日、岩手県内各地であり、鹿児島県勢は弓道少年男子遠的（永田颯樹、楠木僚、原口和樹）、レスリング成年男子フリースタイル１２５キロ級の田中哲矢（自衛隊）、少年同６０キロ級の榊大夢（鹿屋中央高）がそれぞれ優勝した。県勢の優勝は、今大会４種目になった。