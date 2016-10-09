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歴史受け継ぎ、優雅な舞披露　肝付町・本町八月踊り

(2016 10/09 20:25)
踊りを披露する住民や子どもたち＝肝付町新富
　鹿児島県の無形民俗文化財に指定されている肝付町の本町八月踊りが９月２４日夜、町新富で披露された。すげがさをかぶり黒の羽織、着物を着た住民や、子どもら計約３０人が約１時間半、優雅に舞った。
　八月踊りは１６７１年の水神を祭る儀式が起源とされ、五穀豊穣（ほうじょう）や無病息災を願う。客の前で踊る表年と、規模を縮小し住民だけで実施する裏年がある。
　今年は表年で、道路上に組んだやぐらに太鼓や胡弓（こきゅう）の演奏者、歌い手が座り、その周囲を踊り手が輪をつくって８曲踊った。後半は見物客も飛び入りで参加した。
 
（記事全文は９日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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