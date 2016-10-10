大賞句残そう　入来温泉市営浴場に川柳刻んだ石板

(2016 10/09 23:30)

入来の湯 ほっと心が 熱くなる－。薩摩川内市入来の市営公衆浴場「湯之山館」に、「入来温泉わくわく川柳大会」の大賞句を刻んだ石板がお目見えした。関係者は「句が末永く残り、温泉のＰＲにもなる」と喜んでいる。わくわく川柳大会は２０１２年にスタート。副田地区コミュニティ協議会と、入来わくわく番傘川柳会（石神陽子主宰）が主催する。５回目の今年は、小学生から大人まで県内外の約９６０人が応募した。各部門の入賞句は同川柳会の会誌「つばさ」に掲載されるが、石神さん（５６）が「より多くの人に見てもらいたい」と大賞句を石板にすることを提案。昨年秋ごろ、地元石材店の協力を得て、第１回から第４回までの１６作を記した御影石製の２枚（縦約７０センチ、横約４０センチ）が完成した。