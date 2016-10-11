関西大学が南さつま市調査、地域の現状や課題探る
(2016 10/11 06:30)
学生や教員ら３５人が６班に分かれ、調査した。地域政策班は、加世田市街地の中心性や商業活性化などをテーマに、市や南さつま商工会議所の職員らから説明を受けた。１９８５年と２０１５年の住宅地図を見比べながら商店街を歩き、買い物客らに満足度などを聞き取った。
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