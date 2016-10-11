TOP ＞ 鹿児島のニュース > 経済・産業

関西大学が南さつま市調査、地域の現状や課題探る

(2016 10/11 06:30)
商店街で買い物客にアンケート調査をする関西大生＝５日、南さつま市加世田本町
　関西大学（大阪府吹田市）の文学部学生らが３～７日、南さつま市を訪れ、防災や農漁業、焼酎製造業など地域の現状や課題について調査した。２０１７年３月、課題解決策を報告書にまとめ、同市などに配布する。
　学生や教員ら３５人が６班に分かれ、調査した。地域政策班は、加世田市街地の中心性や商業活性化などをテーマに、市や南さつま商工会議所の職員らから説明を受けた。１９８５年と２０１５年の住宅地図を見比べながら商店街を歩き、買い物客らに満足度などを聞き取った。
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 中規模 使い勝手いい みなみホール
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
【AKBじゃんけん大会】優勝の田名部生来って？　まゆゆ・ゆきりんと同期の“苦労人”
さまぁ～ず・三村が後輩芸人のために熱血指導『鬼三村シーズン2』配信決定　
浅利陽介、『相棒』ゲストからレギュラーに昇格　亘と同期の警察官に
【オリコン】ハイスタ初の首位　16年ぶり新曲で星野源・セカオワ抑える
【オリコン】宇多田ヒカル、2週連続アルバム首位　新作が好調をキープ
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.