関西大学が南さつま市調査、地域の現状や課題探る

(2016 10/11 06:30)

関西大学（大阪府吹田市）の文学部学生らが３～７日、南さつま市を訪れ、防災や農漁業、焼酎製造業など地域の現状や課題について調査した。２０１７年３月、課題解決策を報告書にまとめ、同市などに配布する。学生や教員ら３５人が６班に分かれ、調査した。地域政策班は、加世田市街地の中心性や商業活性化などをテーマに、市や南さつま商工会議所の職員らから説明を受けた。１９８５年と２０１５年の住宅地図を見比べながら商店街を歩き、買い物客らに満足度などを聞き取った。