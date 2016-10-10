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大河ロケにアピール　新たに２邸、出水・麓に公開武家屋敷

(2016 10/10 06:30)
天井の造りがユニークな三原邸の応接室＝出水市麓町
　出水市の麓武家屋敷群で、新たに「宮路邸」と「三原邸」の一般公開が始まった。公開は税所邸、竹添邸、武宮邸に次ぎ５軒となった。２日にセレモニーがあり、関係者は「麓地区の魅力がさらに高まる」と期待を込めた。
　宮路邸は築１４０年以上とみられる。三原邸は比較的新しく昭和初期に建てられたが、随所に武家屋敷の風格を残しているという。
　麓地区は国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。住民の高齢化とともに空き家が増え、建物の維持・保存が課題。今回の２軒も所有者は県外で、空き家だった。ＮＰＯ出水麓街なみ保存会が管理し、一般公開することで所有者の了解を得た。
　公開は原則、土日祝日の午前９時～午後５時。建物内には入れない。無料で、予約が必要。竹添邸＝0996(62)5505＝まで。
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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