紙の面かぶった男衆、伝統の舞　瀬戸内・加計呂麻島で諸鈍シバヤ

(2016 10/10 13:30)

国の重要無形民俗文化財「諸鈍シバヤ」が９日、瀬戸内町加計呂麻島の諸鈍集落であった。「カビディラ」と呼ばれる紙の面をかぶった男衆が、勇壮な踊りやコミカルなしぐさで、会場の大屯（おおちょん）神社境内を埋めた見物客を沸かせた。源平の戦いに敗れて落ち延びた平資盛（たいらのすけもり）が地元民に教えた踊りが起源とされ、現在１１演目が継承されている。シバヤは芝居の意味。保存会に諸鈍小中学校の児童生徒を加えた約３０人の演者は、独特の唄や三線に合わせ、棒踊りの「スクテングヮ」や獣退治を描く「シシキリ」などを披露した。