TOP ＞ 鹿児島のニュース > 文化 ＞ 伝統

紙の面かぶった男衆、伝統の舞　瀬戸内・加計呂麻島で諸鈍シバヤ

(2016 10/10 13:30)
紙の面を着け、唄や三線に合わせて踊る演者＝９日、瀬戸内町諸鈍の大屯神社
　国の重要無形民俗文化財「諸鈍シバヤ」が９日、瀬戸内町加計呂麻島の諸鈍集落であった。「カビディラ」と呼ばれる紙の面をかぶった男衆が、勇壮な踊りやコミカルなしぐさで、会場の大屯（おおちょん）神社境内を埋めた見物客を沸かせた。
　源平の戦いに敗れて落ち延びた平資盛（たいらのすけもり）が地元民に教えた踊りが起源とされ、現在１１演目が継承されている。シバヤは芝居の意味。保存会に諸鈍小中学校の児童生徒を加えた約３０人の演者は、独特の唄や三線に合わせ、棒踊りの「スクテングヮ」や獣退治を描く「シシキリ」などを披露した。
 
（記事全文は１０日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

センター試験特集
全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
広瀬すず、女優業で「世界変わった」　デビュー前は「田舎っぺだった」
佐藤可士和プロデュース、オーダースーツ新ブランド「DIFFERENCE」
右足骨折の道端アンジェリカ、松葉づえでイベント登場
「TSUMTSUM」3周年記念ボックス発売
吉田羊“体内”モデルに照れ「体の隅々まで撮られた」
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.