南洋から運搬船で初水揚げ　かつお節原料の確保図る　枕崎市漁協

(2016 10/11 22:09)

枕崎市漁業協同組合は大型船をチャーターし、ミクロネシア海域で操業中の巻き網漁船からカツオを集めて枕崎漁港に水揚げする運搬事業を始めた。かつお節原料の確保が狙いで、初入港の１０日は歓迎セレモニーがあり、関係者約１００人が祝った。１１日早朝から水揚げ作業が始まり、集められたカツオ約２６００トンが次々に下ろされた。巻き網船は、ミクロネシア周辺で７００～１０００トン捕った後、少しでも高値が付きそうな港で水揚げしている。かつお節原料のさらなる安定供給のため、枕崎に水揚げしてもらおうと、漁協は共栄海運（東京）から最大２８００トン積載できる運搬船「ＫＡＩＭＯＮ」をチャーターした。