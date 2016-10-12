鹿県ドーム球場構想建設、維持費どう捻出プロ球団なく集客課題

(2016 10/12 06:30)

鹿児島県の三反園訓知事がドーム球場の建設に強い意欲を示している。全国にドーム球場は六つあるが、いずれも人口集積地に立地し、プロ野球チームの本拠地でもある。鹿児島県に建設する場合、年間を通じた集客力が不透明な中、高額な建設費に加え、将来の維持管理費をどう捻出するのか、課題は山積する。「政府や民間とも連携しながら、着実に具体的に検討していく」三反園知事は７日閉会した県議会９月定例会の答弁で、ドーム球場の規模は３万人程度とし、イベントなどに伴う経済効果を強調した。だが、財源やスケジュールなどは明言しなかった。県議会や県民が最も気にするのが建設費だ。６ドーム球場の各運営会社によると、１９９３年にオープンした福岡市の「ヤフオク！」は７６０億円（土地代含む）。８８～２００１年にできた東京、大阪、ナゴヤ、札幌の４球場は３５０億～４９８億円（土地代除く）、既存の球場をドーム化した西武プリンス（埼玉県）でも１００億円かかった。１９７０（昭和４５）年に完成した鹿児島市の県立鴨池球場の２億６０００万円とは桁が違う。