「桜島昭和噴火」を自費出版　鹿児島市・橋村さん

(2016 10/12 13:00)

桜島の噴火史を研究している鹿児島市の元教員、橋村健一さん（８０）が、「桜島昭和噴火」を自費出版した。半世紀にわたって収集した手記や証言を基に、溶岩に埋まった黒神地区の歴史などを紹介。昭和噴火について住民の暮らしぶりまで多面的にまとめた記録はなく、貴重な資料といえそうだ。昭和噴火は１９４６（昭和２１）年１～１１月に発生した。マグマ噴出量は１９１４（大正３）年の大正噴火の１割に満たない中規模噴火だが、昭和火口から３月９日に流れ出した溶岩は、東部の黒神地区と南部の有村地区の海岸まで達した。黒神は集落が丸ごと溶岩流にのみ込まれ、住民の多くは現在の垂水市に船で避難した。当時は食料の確保が難しい終戦間もない頃。住民は翌４７年、故郷に戻り、垂水側から水道を引き、溶岩流の被害を免れた土地を開墾するところから始めた。