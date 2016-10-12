「桜島昭和噴火」を自費出版 鹿児島市・橋村さん
(2016 10/12 13:00)
昭和噴火は１９４６（昭和２１）年１～１１月に発生した。マグマ噴出量は１９１４（大正３）年の大正噴火の１割に満たない中規模噴火だが、昭和火口から３月９日に流れ出した溶岩は、東部の黒神地区と南部の有村地区の海岸まで達した。
黒神は集落が丸ごと溶岩流にのみ込まれ、住民の多くは現在の垂水市に船で避難した。当時は食料の確保が難しい終戦間もない頃。住民は翌４７年、故郷に戻り、垂水側から水道を引き、溶岩流の被害を免れた土地を開墾するところから始めた。
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