黒落花生を初収穫 高付加価値に期待 出水のＮＰＯ
(2016 10/12 20:00)
環境保全などに取り組むハウツー２１クラブが、障害者支援事業所「サンピース」との共同作業で取り組んだ。出水市高尾野にあるハウツー会員の畑に今年５月、植え付け。約３０平方メートルから２０キロ余りが収穫できた。一部は来年用の種に、残りは地元菓子店に提供して新しいお菓子の材料として使ってもらう。
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