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黒落花生を初収穫　高付加価値に期待　出水のＮＰＯ

(2016 10/12 20:00)
小豆のような黒い薄皮が特徴の黒落花生
　全国でも珍しい黒落花生を出水市内のＮＰＯが試験栽培し、１１日に初収穫した。黒い薄皮が特徴で、抗酸化作用があるとされるポリフェノールの一種アントシアニンが豊富に含まれているという。関係者は「付加価値の高い作物になるのでは」と期待を込める。
　環境保全などに取り組むハウツー２１クラブが、障害者支援事業所「サンピース」との共同作業で取り組んだ。出水市高尾野にあるハウツー会員の畑に今年５月、植え付け。約３０平方メートルから２０キロ余りが収穫できた。一部は来年用の種に、残りは地元菓子店に提供して新しいお菓子の材料として使ってもらう。
 
（記事全文は１３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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