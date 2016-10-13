大崎でごみ分別、農業学ぶ　インドネシア・バリ州研修生

(2016 10/13 22:00)

インドネシア・バリ州の研修生８人が３～７日、大崎町を訪れ、ごみ減量化や堆肥作り、農業について学んだ。町が２０１５年度から始めた支援事業で４回目の受け入れとなり、行政職員の中でもより現場に近いメンバーや、実際に農業に携わっている関係者らの参加が目立った。８人はごみ分別の様子や、資源ごみがそおリサイクルセンターに搬入され、処理される過程を視察したほか、堆肥を作る作業の流れを確認した。有機堆肥を使用する大崎農園では、堆肥を畑にまく作業を通して土作りの重要性を体感。集荷場ではネギの選別や袋詰め作業を視察し、売り先によってサイズ・袋が異なることなどの説明を受けた。