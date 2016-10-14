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さつま・北薩公園にのびのびゾーン　自然観察池や遊具を整備

(2016 10/14 20:30)
川内川に面したのびのびゾーンで遊ぶ鶴田幼稚園児＝さつま町の北薩広域公園
　さつま町虎居の県立北薩広域公園に１４日、「のびのびゾーン」がオープンした。川内川に面した１１．８ヘクタールの新しいエリア。芝生に覆われた広場や、屋根を備えたステージ、自然観察池、ジョギングや散策ができる園路、遊具などが整備された。１５日のお月見コンサート、１６日の「花かごしまオータムフェスティバル」など記念祭が開かれる。
　公園（約１０２．８ヘクタール）は三つの区画に分け、１９９６年度から整備が進んでいる。キャンプ場がある「ふるさとゾーン」（２８．４ヘクタール）は２００２年に開園。新ゾーンは０８年に着手し、２年間の休止後、１１年に建設を再開した。事業費約９億円。
 
（記事全文は１５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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