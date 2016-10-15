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ねんりんピック長崎へ、鹿児島県選手団が結団式　健闘を誓う

(2016 10/15 06:30)
　ねんりんピック鹿児島県選手団の結団式が１４日、県庁横広場であった。１５～１８日に長崎県である第２９回全国健康福祉祭（ねんりんピック）に参加する６０歳以上の選手ら約１８０人が健闘を誓った。
　ダンススポーツ競技に出場する中野久美子さん（６１）＝鹿児島市＝が、選手団代表として「日ごろの成果を発揮し、笑顔の花を咲かせたい」と宣誓した。
 
（記事全文は１５日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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