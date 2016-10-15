川内原発　規制委が現地調査、テロ対策施設「審査は終盤」

(2016 10/15 13:00)

原子力規制委員会は１４日、九州電力川内原発（薩摩川内市）のテロ対策施設審査の一環で現地を調査した。調査は非公開で行われ、更田豊志委員長代理は終了後、「おおむねよく考えられている。設置許可まで長くはかからない」と述べ、審査は終盤に入っているとの見通しを示した。テロ対策の「特定重大事故等対処施設」は、航空機衝突などに備えて、原子炉建屋から１００メートル以上離れた場所に緊急時制御室などの設置が求められている。１号機が２０２０年３月、２号機が同５月までの完成が必要。九電は、規制委の設置許可が下りれば、工事計画認可を経て本格着工する。更田委員長代理は「大規模施設なので建設期間を考えると、年度内に設置許可が出ないと九電は苦しくなる」とした。