伊集院の４金融機関、ポロシャツ着て妙円寺詣り支援

(2016 10/15 22:30)

日置市伊集院の４金融機関が団結し、２２、２３日に地元で開かれる妙円寺詣りへの機運を盛り上げる“ポロシャツ作戦”を始めた。ポロシャツは毎年、色やデザインを若干変え、日置市観光協会が販売している。今年は紺色。背中に「敵中突破」の文字が入る。鹿児島相互信用金庫伊集院支店は２年前から毎週水曜日、職員全員が着て業務に当たっていた。今年は「地域全体で盛り上げよう」と鹿児島銀行伊集院支店の中島勝彦支店長が呼び掛け、８月から鹿銀、南日本銀行、鹿児島信用金庫の各伊集院支店でも曜日ごとにポロシャツデーをつくった。