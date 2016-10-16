リオ五輪女子レスリング銀、吉田選手からお礼の皿　伊佐・牛尾小

(2016 10/16 00:10)

伊佐市大口牛尾の牛尾小学校に、リオデジャネイロ五輪レスリング女子５３キロ級銀メダリストの吉田沙保里選手（３４）から、メッセージとレスリング女子日本代表の名前が入った記念の皿が届いた。初出場したアテネ五輪から続き、４枚目。８日、全校児童５１人に披露された。元ＰＴＡ役員で県レスリング協会副理事長の森山浩一さん（５１）を通じて吉田選手と交流を続け、五輪出場のたびに日の丸の寄せ書きを贈っている。栄和人強化本部長のメッセージによると、日の丸は会場に持ち込まれ、銀メダル獲得につながったという。