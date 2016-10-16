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薩摩川内市長選告示　２人が立候補届け出

(2016 10/16 12:18)
　薩摩川内市長選挙は１６日告示され、正午現在、元市議で新人の小田原勇次郎氏（５４）＝無所属＝と、現職で３期目を目指す岩切秀雄氏（７４）＝同＝が立候補を届け出た。
 
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