薩摩川内市長選告示 ２人が立候補届け出

(2016 10/16 12:18)

薩摩川内市長選挙は１６日告示され、正午現在、元市議で新人の小田原勇次郎氏（５４）＝無所属＝と、現職で３期目を目指す岩切秀雄氏（７４）＝同＝が立候補を届け出た。