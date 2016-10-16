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巨体の衝突、島民熱狂　徳之島で全島一闘牛大会

(2016 10/16 22:00)
巨体と技のぶつかり合いで会場を沸かせた全島一闘牛大会＝１６日、伊仙町徳之島なくさみ館
　徳之島一強い闘牛を決める「全島一・軽量級優勝旗争奪戦大会」が１６日、伊仙町の徳之島なくさみ館であった。１トンクラスの牛たちが巨体を勢いよくぶつけ合い、角による技の応酬を繰り広げた。
　大会は全１１番。勢子（せこ）の掛け声で、砂煙を上げた牛が激しく角を絡ませたほか、威嚇のみで相手を一蹴するなど熱い試合を展開した。詰め掛けた闘牛ファンは好みの牛を応援し、「ワイド、ワイド」と勝者をたたえた。
 
（記事全文は１７日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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