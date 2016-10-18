屋久島町議会、新庁舎計画の住民投票条例案否決
(2016 10/18 12:31)
屋久島町議会の臨時会最終本会議が１８日開かれ、町の本庁舎建設計画の是非を問う住民投票条例案を賛成３、反対１２で否決した。
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