「オタ芸」に青春かける 曽於の高校生３人組「音学隊」

(2016 10/20 20:00)

曽於市に「オタ芸」と呼ばれるパフォーマンスに青春をかける高校生３人組がいる。アニメソングに合わせて蛍光棒を振ったり回したりする踊りで、激しい全身の動きと美しい光の残像が独特だ。３人は「動きがそろった時が快感。見た人が盛り上がるのもうれしい」と熱中している。いずれも曽於高校１年の小牧悠聖さん、永川裕基さん、作屋青司さんの３人でグループ名は「音学隊（おとがくたい）」。