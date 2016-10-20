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「オタ芸」に青春かける 曽於の高校生３人組「音学隊」

(2016 10/20 20:00)
オタ芸を披露する音学隊の（左から）永川裕基さん、小牧悠聖さん、作屋青司さんの３人＝１９日、曽於市末吉
　曽於市に「オタ芸」と呼ばれるパフォーマンスに青春をかける高校生３人組がいる。アニメソングに合わせて蛍光棒を振ったり回したりする踊りで、激しい全身の動きと美しい光の残像が独特だ。３人は「動きがそろった時が快感。見た人が盛り上がるのもうれしい」と熱中している。
　いずれも曽於高校１年の小牧悠聖さん、永川裕基さん、作屋青司さんの３人でグループ名は「音学隊（おとがくたい）」。
 
（記事全文は21日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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