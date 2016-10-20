探査衛星エルグ公開　１６年度中に打ち上げ　内之浦宇宙観測所

(2016 10/20 23:00)

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は２０日、肝付町の内之浦宇宙空間観測所で、ジオスペース探査衛星「ＥＲＧ（エルグ）」を報道陣に公開した。地球の周りの強い放射線帯「バンアレン帯」の観測が目的。２０１６年度中に同基地から打ち上げられるイプシロンロケット２号機に搭載する。エルグは、楕円（だえん）軌道で周回し、バンアレン帯のさまざまな領域を通過しながら電子や電磁場の変動を直接観測。宇宙の電波との関連性や、高エネルギーの電子がどのように生まれ増減するのかなどを探る。バンアレン帯の電子が生まれる仕組みの調査は、世界初の試みだ。