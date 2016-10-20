探査衛星エルグ公開 １６年度中に打ち上げ 内之浦宇宙観測所
(2016 10/20 23:00)
エルグは、楕円（だえん）軌道で周回し、バンアレン帯のさまざまな領域を通過しながら電子や電磁場の変動を直接観測。宇宙の電波との関連性や、高エネルギーの電子がどのように生まれ増減するのかなどを探る。バンアレン帯の電子が生まれる仕組みの調査は、世界初の試みだ。
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