TOP ＞ 鹿児島のニュース > 社会 ＞ 災害・防災

鹿屋・垂水、復旧道半ば　台風１６号上陸から１カ月

(2016 10/21 06:30)
床上浸水し、土砂がまだ残る住家＝２０日、垂水市新御堂
　台風１６号が大隅半島に上陸して２０日で１カ月となった。被害が大きかった鹿屋市と垂水市では、２０日現在、一部地域に土砂や流木がいまも残る。手つかずの浸水家屋や、避難生活を続ける人も多く、復旧は道半ばだ。
　鹿屋市上高隈町の串良川沿いに住む園田誠さん（６１）の鶏舎は４棟が浸水し、４万２０００羽が流されて死んだ。この１カ月間は、民間ボランティアの協力を得て、周辺の後片付けをするのがやっとだった。「復旧の見通しは立っていないが、時間がかかっても元通りにしたい」と前を向く。
 
（記事全文は２１日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
373news_twitをフォローしましょう
 
 かごしまで仕事探すなら…今週の「なんにち求人 Web版」で！
 中規模 使い勝手いい みなみホール
お取り寄せ、贈答なら 47CLUB（よんななクラブ）

フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

  • フォトニュース

 
ニュース一覧 (最新 30 件)

…社会   …地域   …選挙   …行政   …経済・産業   …スポーツ  

…文化   …生活   …科学   …気象・自然   …医療・福祉   …教育  

…桜島  


このページのトップへ▲
おはようネット
鹿児島県外にお住まいの方対象。インターネットで南日本新聞電子版をご覧になれるサービスです。
サービス案内ページ
サンプルはこちら ≫

ＰＲ特集

奄美なひととき

奄美に心奪われた執筆陣が、奄美群島の魅力を紹介するコラム。読んだら、行ってみたくなること間違いなし！

南日本新聞データベース

掲載記事100万件超。記事の切り抜きイメージをPDFで表示、気になる記事をスクラップ。申し込み受け付け中！

南日本新聞 防災プロジェクト

9月1日は防災の日。災害はいつ起きるか分かりません。日ごろから意識を高め、不測の事態に備えましょう。
hot！注目！いちおし！
秋の九州高校野球
ガンバレ！鹿児島ユナイテッドＦＣ応援サイト
ニュース特集 川内原発
Felia! フェリア
３７３写真館　県高校総体

ニュースランキング

コンテンツランキング

全国学力テスト
九州未来アワード
第３回地域再生大賞
Facebookもチェック!
南日本新聞社 373news.com
SUPER JUNIOR・イェソン、照れまくる撮影現場のメイキング映像解禁
『ウルヴァリン』最新作、日本公開来年6月　“小さな手”の正体が明らかに
『鬼平犯科帳』初のアニメ、主人公は堀内賢雄　17年1月放送
毒舌俳人・夏井いつき、熟年結婚の夫はあのCMクリエイターだった
草なぎ剛、グループ解散後の1月クール連ドラ主演決定
data-ad-region="373">

373news.comに掲載しているコンテンツの著作権は、南日本新聞社または各情報提供者にあります。2次利用の可否は読者センターまでお問い合わせください。
Copyright Minami-Nippon Shimbun. All rights reserved.