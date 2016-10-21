鹿屋・垂水、復旧道半ば 台風１６号上陸から１カ月
(2016 10/21 06:30)
鹿屋市上高隈町の串良川沿いに住む園田誠さん（６１）の鶏舎は４棟が浸水し、４万２０００羽が流されて死んだ。この１カ月間は、民間ボランティアの協力を得て、周辺の後片付けをするのがやっとだった。「復旧の見通しは立っていないが、時間がかかっても元通りにしたい」と前を向く。
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