鹿屋・垂水、復旧道半ば　台風１６号上陸から１カ月

(2016 10/21 06:30)

台風１６号が大隅半島に上陸して２０日で１カ月となった。被害が大きかった鹿屋市と垂水市では、２０日現在、一部地域に土砂や流木がいまも残る。手つかずの浸水家屋や、避難生活を続ける人も多く、復旧は道半ばだ。鹿屋市上高隈町の串良川沿いに住む園田誠さん（６１）の鶏舎は４棟が浸水し、４万２０００羽が流されて死んだ。この１カ月間は、民間ボランティアの協力を得て、周辺の後片付けをするのがやっとだった。「復旧の見通しは立っていないが、時間がかかっても元通りにしたい」と前を向く。