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かんまちあ開園、２２日からイベント／鹿児島市

(2016 10/21 22:00)
開園した「かんまちあ」＝２１日、鹿児島市浜町
　鹿児島市がＪＲ鹿児島駅東側に整備した上町ふれあい広場・上町の杜公園（愛称かんまちあ）が２１日開園し、完成式典があった。上町地区の活性化に向けた駅周辺整備事業の第１弾で、市民、観光客の交流拠点を目指す。
　２２、２３両日は午前１０時から開園イベントが開かれ、ステージ発表の他、地域の飲食店が軒を連ねる「かんまちマルシェ」がある。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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