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おはら祭告げる花電車、繁華街彩る　１１月１日まで鹿児島市

(2016 10/22 06:30)
きらびやかな電飾で夜の繁華街を走る花電車＝２１日、鹿児島市の天文館
　鹿児島市交通局は２１日、１１月２、３日の「第６５回おはら祭」を告げる花電車の運行を始めた。１７００個の電球が、週末でにぎわう繁華街に彩りを添えている。祭り前日の１日まで運行する。
　花電車は午後１時１５分と同６時の１日２回、神田－郡元－谷山－騎射場－鹿児島駅前－鹿児島中央駅前のルートを約２時間かけて回る。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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