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鹿児島カレーの“華麗”なる大使　医師・馬渕知子さんら就任

(2016 10/21 23:30)
かごしまカレー研究会のアンバサダーに就任した馬渕知子さん（左）＝２１日、鹿児島市名山町
　鹿児島県内のカレー店などでつくるかごしまカレー研究会が「鹿児島カレー」の魅力を発信する「カレーアンバサダー（大使）」に医師馬渕知子さん＝東京都＝と、料理アドバイザー興（おき）十郎さん＝奄美市出身＝を任命した。
　オスカープロモーションに所属しテレビなどでも活躍する馬渕さんと、世界を股にかける料理人の興さんという豪華な顔ぶれ。“華麗”なる大使らの就任で、知名度アップは間違いなし？
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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