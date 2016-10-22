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鹿児島国体、辛島さんがイメージソング　「方言織り込み」１７年１月完成

(2016 10/22 13:00)
鹿児島国体イメージソングの制作に向け意欲を語る辛島美登里さん＝２１日、県庁
　２０２０年の第７５回国民体育大会（鹿児島国体）の県準備委員会（会長・三反園訓知事）は２１日、同国体のイメージソング制作者を鹿児島市出身のシンガー・ソングライター辛島美登里さん（５５）に決定したと発表した。辛島さんは「鹿児島の方言を一つでも織り込めたら」と抱負を述べた。１７年１月末に完成予定。
 
（記事全文は２２日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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