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上山田太鼓踊り勇壮　川辺・竹屋神社

(2016 10/22 22:00)
朝鮮出兵時の出陣を祝う勇壮な踊りを奉納＝南九州市川辺
　南九州市川辺の竹屋神社で１９日、県指定無形文化財の上山田太鼓踊りが４年ぶりに奉納された。地域住民らが見守る中、同神社を皮切りに、地域の計２３カ所で伝統ある踊りを披露した。島津義弘の朝鮮出兵出陣を祝って踊ったとされ、周辺４地区の太鼓踊りの一つとして輪番で奉納されている。保存会（有村一弘会長）メンバー約４０人が１カ月間、練習を重ねてきた。
　色鮮やかな花がさ姿の「中入り」のかねや小太鼓に合わせ、先導役の「ワラフリ」とともに、出陣前の白い刃を背負った「脇太鼓」らが、隊列を組んで力強く舞った。
 
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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