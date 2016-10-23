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維新期の薩摩の役割考える　鹿児島市でシンポジウム

(2016 10/23 06:30)
五代友厚をテーマにした基調講演＝２２日、鹿児島市民文化ホール
　明治維新１５０年を２年後に控え、鹿児島県は２２日、薩摩藩が維新期に果たした役割などについて考えるシンポジウムを鹿児島市民文化ホールで開いた。五代友厚をテーマに講演やパネルディスカッションがあり、約６３０人が理解を深めた。
　大妻女子大学短期大学部の高木不二名誉教授は、五代が計画した「ベルギー商社」について講演。商社設立は国際貿易を行うための外交条約締結が必要で「幕府が独占していた外交権に触れることもあり、失敗に終わった。だが、現代にも通じる先見性」と指摘した。
 
（記事全文は２３日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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