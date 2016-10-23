災害弱者の視点で避難法提案へ　鹿児島県内の患者らで協議会発足

(2016 10/23 13:00)

鹿児島県内の障害者や難病患者らによる「災害時の避難方法を弱者の視点から提案する協議会」が２２日、発足した。第１回会議が鹿児島市であり、今後会を重ねて福祉避難所や防災計画などテーマごとに意見を出し合い、行政に提案していく方針を確認した。熊本地震で福祉避難所の認知が十分でなくうまく機能しなかったことなどから、ＨＴＬＶ－１関連脊髄症（ＨＡＭ）患者の菅付加代子さん（５９）＝ＮＰＯ法人スマイルリボン理事長＝が呼び掛けた。難病やがんの患者、聴覚障害児の親ら９人が委員となった。