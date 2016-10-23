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鹿児島レブナイズ　広島に７６－８６

(2016 10/23 16:38)
　プロバスケットボール男子Ｂリーグ２部は２３日、各地で８試合があった。西地区の鹿児島レブナイズ（鹿児島Ｒ）は、鹿児島市の県体育館で広島と対戦し、７６－８６で敗れた。通算成績は１勝９敗。
　鹿児島Ｒの次戦は２９、３０日、高松市で香川と対戦する。
 
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