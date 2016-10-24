離島ハンディ解消を　種子島で三反園知事車座対話

(2016 10/24 06:30)

鹿児島県は２３日、三反園訓知事と住民の車座対話を西之表市と中種子町の２会場で開いた。南種子町を含めた３市町の区長や農家、自営業者ら事前に出席を求められていた計４５人が参加。交通アクセス改善や少子高齢化への対応など、離島のハンディ解消を訴えた。西之表市民会館では２３人が三反園知事と約１時間２０分懇談。知事が公約に掲げた格安航空会社（ＬＣＣ）誘致の進ちょくに関する質問や、観光・生活の足である高速船の運賃引き下げを要望する意見が相次いだ。若年層の雇用確保、子育て支援策の重要性を指摘する声もあった。