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離島ハンディ解消を　種子島で三反園知事車座対話

(2016 10/24 06:30)
三反園訓鹿児島県知事（右）と課題について意見交換する住民ら＝２３日、西之表市民会館
　鹿児島県は２３日、三反園訓知事と住民の車座対話を西之表市と中種子町の２会場で開いた。南種子町を含めた３市町の区長や農家、自営業者ら事前に出席を求められていた計４５人が参加。交通アクセス改善や少子高齢化への対応など、離島のハンディ解消を訴えた。
　西之表市民会館では２３人が三反園知事と約１時間２０分懇談。知事が公約に掲げた格安航空会社（ＬＣＣ）誘致の進ちょくに関する質問や、観光・生活の足である高速船の運賃引き下げを要望する意見が相次いだ。若年層の雇用確保、子育て支援策の重要性を指摘する声もあった。
 
（記事全文は２４日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます）
 
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